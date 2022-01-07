Açıkgöz nasıl yazılır? Açıkgöz kelimesi TDK'Ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Göz kelimesiyle oluşturulmuş diğer sözcükler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Gözü Açık 2- Gözü pek 3- Açgözlü 4- Gözü dışarıda 5- Gözcü

6- Gözlemci 7- Gözetmek 8- Gözlemevi 9- Gözyaşı 10- Gözenek

Açıkgöz Nasıl Yazılır?

İkili ilişkilerde her zaman için kendi çıkarını gözeten kurnaz kişilere açıkgöz denir. Fırsatçı ve çıkarcı kişiler de açıkgöz olarak nitelendirilir. Bu kelimenin doğru yazılışı ise şu şekildedir:

AÇIKGÖZ

Açıkgöz Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Açıkgöz kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre birleşik kelimelerin ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Açıkgöz kelimesi de birleşik bir isim olduğu için doğru yazılışı aşağıdaki gibi olmalıdır.

AÇIKGÖZ - Doğru Yazımı

AÇIK GÖZ - Yanlış Yazımı

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Açıkgöz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Hayatımda gördüğüm en açıkgöz insanlardan biri. (Doğru)

2- Çok açık göz bir insanmışsın gerçekten. (Yanlış)