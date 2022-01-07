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Açıkgöz nasıl yazılır? Açıkgöz kelimesi TDK'Ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Açıkgöz nasıl yazılır Açıkgöz kelimesi TDKYa göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Öz Türkçe bir sözcük olan açıkgöz, açık ve göz kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Her durumda kendi çıkarını gözeten ve mevcut fırsatlardan yararlanmasını bilen kişilere açıkgöz denir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Açıkgöz bir insan'' - ''Açıkgöz bir tüccar.'' Bu kelimenin nasıl yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre açıkgöz sözcüğü nasıl yazılır? Bitişik mi yoksa ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Göz kelimesiyle oluşturulmuş diğer sözcükler ve yazılışları şu şekildedir:

 1- Gözü Açık 2- Gözü pek 3- Açgözlü 4- Gözü dışarıda 5- Gözcü

 6- Gözlemci 7- Gözetmek 8- Gözlemevi 9- Gözyaşı 10- Gözenek

 Açıkgöz Nasıl Yazılır?

 İkili ilişkilerde her zaman için kendi çıkarını gözeten kurnaz kişilere açıkgöz denir. Fırsatçı ve çıkarcı kişiler de açıkgöz olarak nitelendirilir. Bu kelimenin doğru yazılışı ise şu şekildedir:

 AÇIKGÖZ

 Açıkgöz Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Açıkgöz kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre birleşik kelimelerin ayrı değil bitişik yazılması gerekir. Açıkgöz kelimesi de birleşik bir isim olduğu için doğru yazılışı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 AÇIKGÖZ - Doğru Yazımı

 AÇIK GÖZ - Yanlış Yazımı

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 Açıkgöz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Hayatımda gördüğüm en açıkgöz insanlardan biri. (Doğru)

 2- Çok açık göz bir insanmışsın gerçekten. (Yanlış)

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