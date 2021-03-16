Açık Sözlü ne demek? Açık Sözlü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türkçede açık sözlü kişileri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan diğer deyimler şunlardır: ''Sözünün Eri'', ''Sözünü Sakınmamak.'' ve ''İçi Dışı Bir''

Açık Sözlü Ne Demek?

Açık sözlü deyimi, konuşurken gerçekleri söylemekten çekinmeyen ve her zaman dürüstlük yana olan demektir. Açık sözlü kişiler birisini laf olsun diye övmez ya da eleştirmez. Söylediği sözlerde abartı ya da çarpıtma yoktur.

Açık Sözlü Deyiminin Anlamı (TDK)

Birinci Anlamı: Ne gördüyse ya da ne biliyorsa her şeyi olduğu gibi anlatmaktan yana olan kimse.

İkinci Anlamı: Ağdalı ve süslü anlatımlardan uzak, çıkarları doğrultusunda değil gerçekçi bir şekilde konuşan kişi.

Açık Sözlü Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben Murat Bey'in bu kadar açık sözlü olduğunu yeni öğreniyorum.

2- Bundan sonra birbirimize karşı açık sözlü olacağız.