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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Açık Seçik ne demek? Açık Seçik deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Açık Seçik ne demek? Açık Seçik deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Açık Açık deyimiyle eş anlamı olan Açık Seçik deyimi, herkesin anlayabileceği, belirgin şeyleri tanımlamak için kullanılır. Fazla ayrıntıya girmeye gerek kalmadan anlaşılabilecek konular da bu deyim ile ifade edilir. Açık Seçik deyiminin anlamı nedir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte anlattık.

Bu deyim, sadece bir harfi farklı olduğu için ''Açık Saçık'' deyiminin yerine de kullanılır. Fakat iki deyim anlamca birbirinden farklıdır. Açık Saçık, daha çok, toplumun genel ahlak kurallarına uymayan sözleri ya da düşünceleri anlatır. Örneğin: Açık Saçık Hikayeler.

 Açık Seçik Ne Demek?

 Açık Seçik deyimi hakkında fazla düşünmeyi gerektirmeyen, tamamen belirgin ve ortada olan demektir.

 Açık Seçik Deyiminin Anlamı (TDK)

 Birinci Anlamı: Farkına varmak için ekstra çaba gerektirmeyen, ayan, aşikar, bariz.

 İkinci Anlamı: Herkesin rahatlıkla anlayabileceği kavram, olay ya da olgu.

 Açık Seçik Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Konuyu açık seçik anlatmama rağmen bir türlü anlamıyor.

 2- Yazar konuyu açık seçik anlattığı için kitabı kısa sürede bitirdim.

 3- Lafı geveleme de açık seçik anlat.

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