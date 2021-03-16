Açık Seçik ne demek? Açık Seçik deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim, sadece bir harfi farklı olduğu için ''Açık Saçık'' deyiminin yerine de kullanılır. Fakat iki deyim anlamca birbirinden farklıdır. Açık Saçık, daha çok, toplumun genel ahlak kurallarına uymayan sözleri ya da düşünceleri anlatır. Örneğin: Açık Saçık Hikayeler.

Açık Seçik Ne Demek?

Açık Seçik deyimi hakkında fazla düşünmeyi gerektirmeyen, tamamen belirgin ve ortada olan demektir.

Açık Seçik Deyiminin Anlamı (TDK)

Birinci Anlamı: Farkına varmak için ekstra çaba gerektirmeyen, ayan, aşikar, bariz.

İkinci Anlamı: Herkesin rahatlıkla anlayabileceği kavram, olay ya da olgu.

Açık Seçik Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Konuyu açık seçik anlatmama rağmen bir türlü anlamıyor.

2- Yazar konuyu açık seçik anlattığı için kitabı kısa sürede bitirdim.

3- Lafı geveleme de açık seçik anlat.