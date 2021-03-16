Açık Saçık ne demek? Açık Saçık deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Diğer birçok deyim gibi ''açık saçık'' ifadesi de belli başlı kelimeler ile kalıp halinde kullanılır. Örneğin ''açık saçık fıkra'' ya da ''açık saçık kıyafet''

Açık Saçık Ne Demek?

Açık saçık deyimi anlam bakımından olumsuzdur ve bir şeyi eleştirmek, kınamak ya da ne kadar uygunsuz olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir şeyin kolay anlaşılır olduğunu anlatmak için ''açık saçık'' yerine ''açık'' demek yeterlidir.

Açık Saçık Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre açık saçık deyimi, toplumsal ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen demektir. Karşı tarafın utanmasına neden olan şeyleri nitelendirirken bu deyim kullanılır. Örneğin içinde argo ifadelerin geçtiği bir hikaye ''açık saçık hikaye'' olarak tanımlanır.

Açık Saçık Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Sürekli açık saçık fıkralar anlattığı için onunla arkadaşlığımı bitirdim.

2- Her zaman açık saçık kıyafetler giydiği için büyük tepki topladı.