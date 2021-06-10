Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir? Açık Oturum Başkanının Görevleri Nelerdir?

Açık oturum oldukça sık yapılan önemli bir anlatım türüdür. Bu anlatım türünü uygularken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyarak açık oturum yapılabilir. Bu kuralların koyulmasının nedeni ise farklı anlatım türlerinin olmasıdır. Anlatım türleri arasında karışıklık yaşanmaması için belirli kurallara ihtiyaç vardır.

Açık Oturum Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Açık oturum, sözlü olarak yapılan bir anlatım türüdür. Belirli bir konuda veya toplumu ilgilendiren bir durumla ilgili açık oturum yapılabilir. Yapılan açık oturum toplumun her kesimine hitap edebilir. Toplumun her kesimine hitap etmediği durumlarda ise belirli bir konu seçilmesi gerekmektedir.

Açık oturuma katılan uzman kişiler bir başkan yönetiminde toplum karşısında tartışırlar. Açık oturum, kalabalık bir izleyici kitlesine hitaben yapılabildiği gibi radyo veya televizyon aracılığıyla da yapılabilir. Tabi açık oturumun birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler aynı zamanda açık oturumun nasıl yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Açık Oturum Özellikleri

Açık oturum birçok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliklere dikkat ederek başarılı bir açık oturum yapılabilir. Çünkü bu özellikler aynı zamanda açık oturumun kurallarını oluşturmuştur. Bu yüzden bu kurallara uyarak açık oturum yapmak gerekir.

- Açık oturum toplumun tamamını veya bir kesimini ilgilendirebilir,

- Açık oturum bir salonda izleyici ile veya radyo ve televizyondan dinleyici ile yapılabilir,

- Açık oturumda 3-5 tartışmacı olması lazımdır,

- Açık oturumu yönetmek için bir başkana ihtiyaç vardır,

- Açık oturumu yönetme ve yönlendirme görevi başkana aittir,

- Açık oturum önceden belirlenen bir konu üzerine yapılmaktadır,

- Tartışmacılar konu üzerine iki-üç tur olacak şekilde konuşturulur,

- Açık oturum yapılırken soru alınması da mümkündür.

Açık oturuma katılan kişilerin uzman kişilerden seçilmesi gerekmektedir. Bu kişiler izleyici veya dinleyici karşısında saygılı davranmak zorundadır. Bu şekilde oldukça başarılı bir açık oturum yapılabilir.

Açık oturuma katılan kişileri yönetmek için başkanın iyi bir şekilde seçilmesi lazımdır. Çünkü açık oturum için en önemli görevler başkana aittir. Açık oturumun doğru bir şekilde ilerlemesi için başkanın önemli sorumlulukları bulunur. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi ile açık oturum istenilen sonuçlara ulaşabilir.

Açık Oturum Uygulama Sırası

Açık oturum, belirli bir düzen eşliğinde yapılmaktadır. Bu yüzden sıralı bir şekilde bu düzene uymak gerekmektedir.

1- Konuşmacıların seçilmesi,

2- Açık oturumu yönlendirecek başkanın belirlenmesi,

3- Başkanın tartışma konusunu belirterek, konunun önemine değinmesi,

4- Başkanın konuşmacıları tanıtması ve açık oturumu başlatması,

5- Tartışmanın başkanın sorduğu sorular eşliğinde devam etmesi,

6- Başkanın oturum bitince konuyu toparlaması ve izleyicilerden sorular alması.

Açık oturum, izleyicilerin sorularını aldıktan ve cevapların verilmesinden sonra bitirilir.

Açık Oturum Başkanının Görevleri Nelerdir?

Açık oturumu yönetmek ve yönlendirmek için başkana ihtiyaç vardır. Açık oturum için başkanın önemi oldukça çoktur. Çünkü açık oturumu doğru bir şekilde yürütme görevi başkana aittir.

- Tartışma konusunu belirtmek ve konunun önemi halkında kısa bir konuşma yapmak,

- Konuşmacıları tanıtarak açık oturumu başlatmak,

- Açık oturumu sürdürmek için tartışmacılara sorular yöneltmek,

- Açık oturum sonunda konuyu toparlamak ve izleyici sorularını almak.

Açık oturum sırasında en çok görev başkana ait olduğu için doğru kişilerim başkan seçilmesi gerekir. Başkan seçilen kişi görevlerini eksiksiz ve en iyi şekilde yapmalıdır.