EĞİTİM SERVİSİ
Son Güncelleme:
Açık öğretime online sınav
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okullarında sınavların çevrim içi ortamda olacağını duyurdu ve tarihlerini açıkladı.
Bakan Selçuk açık öğretim sınavlarıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrimiçi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle