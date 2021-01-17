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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Açık öğretime online sınav

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Açık öğretime online sınav
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretim okullarında sınavların çevrim içi ortamda olacağını duyurdu ve tarihlerini açıkladı.

Bakan Selçuk açık öğretim sınavlarıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrimiçi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

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