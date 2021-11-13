Açık öğretimde sınavlar uzaktan

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Karar orta okul ve lise düzeyinde açık öğretim programlarına katılan bir milyon öğrenciyi ilgilendiriyor. Öğrenci ve veliler pandemi döneminde eğitim gibi sınavların da uzaktan yapılmasını istiyordu.

4-10 ARALIK ARASINDA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, sınavlar 4 Aralık saat 09.30’dan 10 Aralık saat 23.59’a kadar çevrimiçi ortamda yapılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak. Ayrıca mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav ücreti ödeyen öğrenciler ile ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde ücreti sehven yatıranlara, iadeleri yapılacak.