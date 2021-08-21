Açık öğretimde ek sınav hakkı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos’ta tamamlandığını, öğrencilerin 16 Ağustos-20 Ağustos’ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsatan Özer, “Yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmı kayıtlarını yenileyemedi, bir kısmı da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremedi. Afet bölgelerindeki millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos’ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30’dan 29 Ağustos saat 23.59’a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun.” dedi.