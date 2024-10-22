Açık öğretimde ders geçme notu 50 oldu

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Açık öğretim kurumlarının kuruluş, eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre; açık öğretim ortaokul ve liselerinde tüm derslerde başarılı olma notu; örgün eğitimle uyumlu olması için 45’ten 50’ye yükseltildi. Ortaokul Türkçe dersinde ise 70 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacak.

KAYITLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Diğer yandan yönetmelikle açık öğretim liselerine e-Devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt yapılabilecek. Açık öğretim kurumları sınavları elektronik sınav (e-Sınav), basılı evrak veya diğer sınav yöntemleriyle olacak. Böylece evrakta sahteciliğin önlenmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve daha nitelikli bir şekilde sunulması amaçlanıyor. Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı, mecburi ilköğretim çağı içinde olan öğrencilerin örgün temel eğitim kurumlarına geçişlerine imkân tanınan yönetmeliğe göre; yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde muafiyet hakkı olanlardan ücret alınmayacak. Kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşıyanlar, kayıt oldukları dönem sonunda sınavlara girmeden mezun olabilecek.

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DOĞAL AFET DURUMUNDA NAKİL HAKKI

Yeni yönetmelikle mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencileri, salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda, kayıtlı olduğu alanda yüz yüze eğitim olması durumunda kontenjana bakılmaksızın nakil yapabilecek. Mesleki ve açık öğretim lisesinden mezun olan öğrencilerin ‘teknisyenlik’ unvanı almalarına yönelik daha önce yapılan düzenleme de yeni mevzuata eklendi.

DİSİPLİN KONULARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Diğer yandan bu okullarda yüz yüze eğitim alan 18 yaş üstü öğrenciler için disiplin hükümleri getirildi. 18 yaş altındaki öğrencilerin disiplin ile ilgili iş ve işlemlerinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esas alınacak.

Açık öğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları da yönetmelikle yeniden düzenlendi.

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YURT DIŞINDA GÖREV ALANLARA YENİ HAK

Yüz yüze eğitim uygulama esasları, telafi programı ve yoğunlaştırılmış eğitim alt başlıkları yönetmeliğe eklenerek uygulamaların nasıl yürütüleceği açık bir şekilde belirtildi. Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen kişiler çocuklarını açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırabilirken, yeni düzenleme ile velisi ile yurt dışında ikamet ettiğini veya velisinin yurt dışında görevlendirildiğini belgelendirenlere de kayıt hakkı tanındı.