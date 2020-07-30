Açık öğretimde 18 yaş üstüne müjdeli haber

Koronavirüs salgınına karşı 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan birinci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştı. MEB’den yapılan açıklamaya göre, örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3’üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan öğrenciler de faydalanacak. Bu öğrencilerin 3’üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak.