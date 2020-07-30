MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAçık öğretimde 18 yaş üstüne müjdeli haber
GeriEğitim Açık öğretimde 18 yaş üstüne müjdeli haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Açık öğretimde 18 yaş üstüne müjdeli haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Açık öğretimde 18 yaş üstüne müjdeli haber
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3’üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem dersleri kredilerinin tamamlanacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan birinci dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştı. MEB’den yapılan açıklamaya göre, örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3’üncü dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan öğrenciler de faydalanacak. Bu öğrencilerin 3’üncü dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle