Açık öğretim sınavları uzaktan yapılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... Acı itiraf!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Malatyada korkutan deprem Prof. Dr. Naci Görürden dikkat çeken paylaşımMalatya'da korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken paylaşım#Malatya
Afganistanda camide patlama: Ölü ve yaralılar varAfganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var#Afganistan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Başak Cengizin annesinden yürek yakan isyan Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...Başak Cengiz'in annesinden yürek yakan isyan! Samuray kılıcıyla öldürülmüştü...#Samuray Kılıcı
Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor Üzerinden çıkanlar şaşırttı...Mağarada bulunan adamın gizemi çözülemiyor! Üzerinden çıkanlar şaşırttı...#Italya
Roketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu Karadenizde tarihi günRoketler arka arkaya ateşlendi... MSB duyurdu! Karadeniz'de tarihi gün#MSB
Gelin annesi sabahlıkla geldi Neyse ki masa örtüsüne sarınmamışGelin annesi sabahlıkla geldi! Neyse ki masa örtüsüne sarınmamış#Paris Hilton
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Çindeki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlarÇin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar#Bebek Sağlığı
HABERLEREğitim Haberleri

Açık öğretim sınavları uzaktan yapılacak

#Açık Öğretim#Sınavları#Uzaktan
Açık öğretim sınavları uzaktan yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı açık öğretim okulları sınavlarının 4 Aralık’tan 10 Aralık’a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı aldı.

Haberin Devamı

Karar orta okul ve lise düzeyinde açık öğretim programlarına katılan yaklaşık bir milyon öğrenciyi ilgilendiriyor. Öğrenci ve veliler pandemi döneminde eğitim gibi sınavların da uzaktan yapılmasını istiyordu. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30’dan 10 Aralık saat 23.59’a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Haberin Devamı

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek. Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara, ücret iadeleri yapılacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Açık Öğretim#Sınavları#Uzaktan

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır