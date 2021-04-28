Açık öğretim okulları 3’üncü dönem sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2‘nci dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi. Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bildirildiği hatırlatılan açıklama şöyle:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3’üncü dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan’da başladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3’üncü dönem sınavlarının 3 Temmuz saat 09.30'dan 7 Temmuz saat 23.59'a kadar çevrimiçi olarak yapılması uygun görüldü."