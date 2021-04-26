Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesi 3’üncü dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İlkokul ve ortaokul mezuniyetlerini belgeleyen öğrencilerden Temmuz 2004 (dahil) ve öncesinde doğmuş olanlar kayıt yenileyebilecekler. Başvuru işlemlerinin ardından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenecek, talebi uygun görülen öğrenciler, kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecek.

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