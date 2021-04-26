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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 26.04.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri başladı

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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri başladı

Açık Öğretim Lisesi 2020-3’üncü dönemi kayıtları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesi 3’üncü dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İlkokul ve ortaokul mezuniyetlerini belgeleyen öğrencilerden Temmuz 2004 (dahil) ve öncesinde doğmuş olanlar kayıt yenileyebilecekler. Başvuru işlemlerinin ardından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenecek, talebi uygun görülen öğrenciler, kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecek.

2020-3. DÖNEM İŞ VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ  GENEL KAPSAMLI DUYURU İÇİN TIKLAYIN

 

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