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Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınav belgeleri

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#AÖL#Açık Öğretim Kurumları
Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınav belgeleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 13:25

Basılı evrakla yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavına ait Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruya göre, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem sınavına ilişkin giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile  https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx   resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi"  ekranından alabilecekler. 

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 21 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerine erişebilecekler. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacak.

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Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınav Duyurusu için tıklayınız

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#Milli Eğitim Bakanlığı#AÖL#Açık Öğretim Kurumları

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