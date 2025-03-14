Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınav belgeleri

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruya göre, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem sınavına ilişkin giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından alabilecekler.

Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler, 21 Mart 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde sınav giriş belgelerine erişebilecekler. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, sınav giriş belgesi alamayacak.

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