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Açık öğretim kayıt süresi uzatıldı

#Açık Öğretim#Kayıt Süresi#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Açık öğretim kayıt süresi uzatıldı

"Nerede Kalmıştık" Eğitim Seferberliği projesinin tanıtım toplantısında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle yetişkinlerde, eğitim seviyesinin artırılmasına çok önemli katkı sağlayacak bir seferberliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Özer, Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen projenin yaygınlaşması ve sahada büyük katılıma yol açarak önemli bir dönüşüme yol açması için her türlü desteği vereceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri okul öncesinden özel eğitime, temel ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm alanlarında çok önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti.

Yatırımların, eğitim kalitesinin artmasına yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özer, "Bu iyileştirmeler, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının artışında da çok açık bir şekilde görülmektedir. Kız çocuklarımızın 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranı, bugün yüzde 88'e; yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yaklaşık üç kat artarak yüzde 46'ya çıkmıştır" dedi.

"HER TÜRLÜ İMKÂNI SUNACAĞIZ"
Özer, Çumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, "İnşallah sizlerin öncülüğünde gerçekleştireceğimiz 'Nerede Kalmıştık' projesi ile bu oranı çok daha artırabileceğiz” diye hitap ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Millî Eğitim Bakanlığı olarak kadınlarımızın yarıda kalmış eğitimlerini açık öğretim liseleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri gibi çeşitli programlar aracılığıyla tamamlamaları için gerekli her türlü imkânı sunacağız. Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığı ile online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden yararlanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımız, çok rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bugün özellikle belirtmek isterim ki tanıtımını yaptığımız bu projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı, aslında bu yıl kapanmıştı, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim.

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#Açık Öğretim#Kayıt Süresi#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer