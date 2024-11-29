Açık öğretim e-Sınav giriş belgeleri yayımlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada, “e-Sınav için 1-7 Kasım tarihleri arasında randevu alan öğrenciler, öğrenci ya da T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ileAÖL’ün resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında bulunan “e-Sınav Giriş Belgesi” ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav tarihine kadar alabilecek” denildi. Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler ise AÖL Bilgi Yönetim Sisteminden e-Sınav giriş belgesi alamayacak. Öğrencilerin söz konusu belgeyi alabilmeleri için sınav tarihine kadar halk eğitimi merkezleri ya da açık öğretim birimleri aracılığıyla fotoğraflarını Bilgi Yönetim Sistemine