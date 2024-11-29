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Açık öğretim e-Sınav giriş belgeleri yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#AÖL#2024-2025
Açık öğretim e-Sınav giriş belgeleri yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:31

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem e-Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı. Sınavlar 1-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada, “e-Sınav için 1-7 Kasım tarihleri arasında randevu alan öğrenciler, öğrenci ya da T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ileAÖL’ün  resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesi altında bulunan “e-Sınav Giriş Belgesi” ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav tarihine kadar alabilecek” denildi. Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler ise AÖL Bilgi Yönetim Sisteminden  e-Sınav giriş belgesi alamayacak. Öğrencilerin söz konusu belgeyi alabilmeleri için sınav tarihine kadar halk eğitimi merkezleri ya da açık öğretim birimleri aracılığıyla fotoğraflarını Bilgi Yönetim Sistemine

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#MEB#AÖL#2024-2025

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