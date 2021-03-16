Açık Mektup ne demek? Açık Mektup deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Açık mektup birine ya da bir kuruma yazılsa da doğrudan sahibine gönderilmez. Basın yoluyla gönderildiği için toplum mektubun yazılış amacından ve içeriğinden haberdar olur.

Açık Mektup Ne Demek?

Medya kuruluşlarına gönderilen ve televizyonda ya da gazetede yayımlanan mektuplara açık mektup denir. Günümüzde sosyal medya kullanımının artması ile birlikte açık mektuplar internet üzerinden de yayımlanmaktadır.

Açık Mektup Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre açık mektup muhatabına değil televizyon kanallarına ya da gazetelere gönderilen mektup demektir. Genellikle ünlü kişilerin hayranları tarafından yazılır. Bir kişi ya da kurumun yaptığını kamuoyuyla paylaşmak için de açık mektup yazılabilir.

Açık Mektup Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ünlü şarkıcıya yazılan açık mektup kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

2- Yazdığı açık mektup televizyon kanallarında okununca yer yerinden oynadı.