Açık Kapı Bırakmak ne demek? Açık Kapı Bırakmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Aldığımız bir karardan vazgeçebileceğimizi ya da belli başlı konular hakkında tekrar düşünüp ondan sonra karar vereceğimizi belirtmek için de Açık Kapı Bırakmak deyimini kullanırız.

Açık Kapı Bırakmak Ne Demek?

Açık kapı bırakmak, kesin yargılardan kaçınmak ve bir konuyu daha sonra yeniden konuşmak üzere ertelemek anlamına gelir.

Açık Kapı Bırakmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre açık kapı bırakmak deyiminin iki anlamı var.

Anlamı: Bir mesele hakkında peşin hükümlü olmamak, kesin karar vermemek. Anlamı: Geleceği düşünerek acele etmemek ve kesin yargılardan kaçınmak.

Açık Kapı Bırakmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben onun henüz son sözü söylemediğini ve açık kapı bıraktığını biliyorum.

2- Bana kalırsa en mantıklısı hemen kestirip atmamak ve açık kapı bırakmak.