Açık Hava ne demek? Açık Hava deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bazı deyimler birden fazla anlama gelir. Açık Hava da bu deyimlerden biri olup güneşli, güzel havaları belirtmek için de kullanılır.

Açık Hava Ne Demek?

Açık hava deyimi, gezmek ya da seyahat etmek için uygun olan havaları tanımlar. Örneğin ''bugün hava açık'' dediğimizde, havanın soğuk ve yağışlı olmadığını dile getiririz. Bina dışında kalan yerleri tanımlamak için de sıklıkla bu deyim kullanılır.

Açık Hava Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre açık hava deyiminin iki anlamı vardır.

Anlam: Güneşli, sıcak hava. Anlam: Evlerin ve diğer binaların dışında kalan her yer. Örneğin: Oyun Parkı ya da Plaj.

Açık Hava Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Açık havada dolaştıktan sonra kendini daha iyi hissedeceksin.

2- Açık havada işlenen dersler çok daha keyifli ve verimli geçer.