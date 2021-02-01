Açık Ağız Aç Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri ile anlatılmak istenen birçok önemli konu sadece bir cümle ile anlatılabilmektedir. Bu noktada önemli olan atasözlerinin anlamlarının bilinmesidir. Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı nedir? Açık ağız aç kalmaz sözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte açık ağız aç kalmaz sözünün anlamı.
Bir kimsenin ne istediğini bilmesi çok önemlidir. İnsanlar bir şeyi başarmak istediklerinde sürekli olarak bunun için çalışmalıdır ve istediği şeyleri dile getirebilmelidir. Bu durumu tek bir cümle ile özetleyen atasözü açık ağız aç kalmaz atasözüdür.
Açık Ağız Aç Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Kişinin istediği şeyleri uygun şekilde söylemeyi bilmesi onun istediklerini öyle ya da böyle elde etmesini sağlayacaktır. Ne aradığını, ne istediğini bilen ve bunları dillendiren kimse aradığını da istediğini de bulur.
Açık Ağız Aç Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri
Her yerde iş aradığını söylüyordu en sonunda aradığı işi bulmuş ne de olsa açık ağız aç kalmaz.
Öğretmenden 5 puan istedi ve karnesine beş geldi öyle ya açık ağız aç kalmaz demişler.
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