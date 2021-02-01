Açık Ağız Aç Kalmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir kimsenin ne istediğini bilmesi çok önemlidir. İnsanlar bir şeyi başarmak istediklerinde sürekli olarak bunun için çalışmalıdır ve istediği şeyleri dile getirebilmelidir. Bu durumu tek bir cümle ile özetleyen atasözü açık ağız aç kalmaz atasözüdür.

Açık Ağız Aç Kalmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişinin istediği şeyleri uygun şekilde söylemeyi bilmesi onun istediklerini öyle ya da böyle elde etmesini sağlayacaktır. Ne aradığını, ne istediğini bilen ve bunları dillendiren kimse aradığını da istediğini de bulur.

Açık Ağız Aç Kalmaz Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri

Her yerde iş aradığını söylüyordu en sonunda aradığı işi bulmuş ne de olsa açık ağız aç kalmaz.

Öğretmenden 5 puan istedi ve karnesine beş geldi öyle ya açık ağız aç kalmaz demişler.