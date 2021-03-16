Açık Açık ne demek? Açık Açık deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Açık Açık ile Açık Saçık deyimlerinin anlamı birbirinden farklı olsa da sıklıkla karıştırılır. Açık Saçık, daha çok müstehcen ve ahlak kurallarına uymayan şeyler için kullanılan bir deyimdir. Açık Açık deyimi ise ''gizli saklı olmadan, dürüst bir şekilde'' anlamına gelir.

Açık Açık Ne Demek?

Açık açık, ''içten bir şekilde'' ve ''hiçbir şey saklamadan'' demektir. ''Açık açık konuşmak'' da kalıplaşmış ve sık kullanılan söz gruplarından biridir.

Açık Açık Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yalansız, hile ve aldatmaca olmadan. Anlamı: Olduğu gibi, dosdoğru. Anlamı: İçten bir şekilde, içinden geldiği gibi.

Açık Açık Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu sefer yalan söylemeden, açık açık konuşacağım onunla.

2- Bazı konular açık açık konuşulmadan halledilmez.

3- Meğer açık açık onu sevdiğimi söylememi bekliyormuş.