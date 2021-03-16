Acı Tatlı ne demek? Acı Tatlı deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Acı Tatlı deyimi ''Acısıyla Tatlısıyla'' şeklinde sıklıkla kullanılır. ''İyi Kötü'' sözü de bu deyim ile eş anlamlıdır.

Acı Tatlı Ne Demek?

Acı tatlı deyimi bazen iyi bazen kötü demektir. Yaşadığımız şeyler başlı başına iyi ya da kötü olmaz. Anılarımızın bazen üzüntü verici bazen mutlu edici olduğunu vurgulamak için sıklıkla ''acı tatlı'' deyimini kullanırız.

Acı Tatlı Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre acı tatlı deyiminin anlamı olumlu olumsuz, iyi kötü demektir. Bu deyim yaşadığımız ya da tanık olduğumuz olayların bazen sevinçli bazen hüzünlü olması anlamına gelir.

Acı Tatlı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Acı tatlı günlerimiz olsa da ben sadece tatlı olanları hatırlamak istiyorum.

2- Bu okulda acı tatlı bir sürü anım var.