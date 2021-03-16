Acı Söz ne demek? Acı Söz deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Acı söz deyimi, genel olarak insanın gönlünü inciten ve ya onuruna dokunan kırıcı söz anlamına gelmektedir.

Acı Söz Ne Demek?

Deyimler ülkemizde pek çok sayıda kişi tarafından cümleleri daha vurgulu şekilde söylemek için kullanılmaktadır. Acı söz, insanları kıran ve inciten ağır söz anlamındadır.

Acı Söz Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Ülkemizde acı söz deyimi anlam bakımından insanın gönlünü üzen, onuruna dokunmakta olan ağır söz anlamına gelmektedir. Acı söz, insanlara her zaman için üzüntü veren, insanları dertlendiren sözlerdir. Buna ek olarak acı söz kişilerin en çok tanıdıklarından duyduğunda üzücü bir hale getiren deyim şeklinde kullanılmaktadır.

Cümle kullanımına örnek vermek gerekir ise;

Söylenen acı sözler karşısında onun dili tutuldu, söyleyecek cümle bulamadı ve boğazı düğümlendi.