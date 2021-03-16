Acı Çekmek ne demek? Acı Çekmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Acı çekmek bir durumda çok fazla üzülmek anlamında kullanılmaktadır. Acı çekmek deyimindeki üzüntünün acı bir tat benzetimi yapılması acı çekmeyi daha iyi betimlemek için kullanılmıştır.

Acı Çekmek Ne Demek?

Acı çekmek üzüntü ve keder verici bir durumda o durumun etkisinde olarak uzun süre geçmeyecek gibi üzülmek demektir. İnsani bir duygu olan acı çekmek gündelik hayatta oldukça fazla kullanılan bir deyimdir.

Acı Çekmek Deyiminin Anlamı

Acı çekmek deyimi hem insan hem de hayvanlar için kullanılabilen üzüntülü durum ve halin davranışlara yansıması olarak tanımlanmaktadır. Acı çekmek deyimi acı yedikten sonra sızlanma haline benzetilerek olumsuz bir durumu göstermektedir. Acı çekmek deyiminin bir başka anlamı da bedenen bir ağrı yaşama halidir.

Acı Çekmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Acı çekmek ile ilgili örnek cümleler;

Şarkı söylerken acı çekiyor ve sesi titriyordu.

Babasını kaybettikten sonra acı çekmekten saçları beyazladı.

Yaşadığı kazadan sonra acı çekerken hastaneye kaldırıldı.