Acı çehre faydaları nelerdir, ne işe yarar? Acı çehre bitkisi ve tohumu nasıl kullanılır?

Acı Cehre ya da bilinen diğer adıyla Kara Kızılcık, odunsu bir çalı veya küçük bir ağaçtır. Akdiken familyasına mensup olan bu bitki Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya özgüdür.

Acı Çehre Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Acı Çehre bitkisi Avrupa ve Batı Asya'ya özgüdür. 18. yüzyılın sonlarında süs ve tıbbi bitki olarak Kuzey Amerika'ya getirildi ve o zamandan beri kıtanın kuzey bölgelerine yayılmaya başladı. Ortak cehri, ormanlar, savanlar, sulak alan kenarları, açık alanlar ve rahatsız alanlar dahil olmak üzere çok çeşitli habitatlarda yetişir. Gölgeye dayanır ve açıkta da büyüyebilir, bu nedenle orman boşluklarını etkili bir şekilde kolonize eder. Acı Çehre göze çarpan çiçekler veya koyu yeşillikler olmaksızın sınırlı dekoratif niteliklere sahiptir. Genelde kelebeklerini çekmek için koruma değeri için yetiştirilir.

MS 2. yüzyılda yaşamış bir Yunan hekimi olan Galen Acı Çehreyi ilk keşfeden kişidir. Ancak yazılarında kendisiyle yakın akraba diğer türler arasında net bir ayrım yapmamıştır. Yine de bu bitkilerin tümü, büyücülüğe, iblislere, zehirlere ve baş ağrısına karşı koruma gücüne sahip olduğuna inanmıştır. Bitkinin tohumu ilk olarak % 3-7 antrakinon içeriği nedeniyle müshil olarak kullanılmıştır. Tıbbi kullanım için kabuk kurutulur ve kullanımdan önce bir yıl saklanır, çünkü taze kabuk şiddetli bir şekilde müshildir. Fazla alınırsa kurutulmuş ağaç kabuğu bile tehlikeli olabilir.

Acı Çehre bitkisinin faydaları;

Nazik bir müshil olarak kullanılmaktadır. Bağırsakları çalıştırması ile bilinir,

Doğru dozajlarda önerildiğinde o kadar nazik ve etkili bir tedavidir ki, çocuklar ve hamile kadınlar için kullanımı tamamen güvenlidir,

Kronik atonik kabızlık için müshil olarak dahili olarak alınır ve ayrıca abdominal şişkinlik, hepatit, siroz, sarılık, karaciğer ve safra kesesi şikayetlerini tedavi etmek için kullanılır,

Diş eti hastalıklarına ve kafa derisinde yer alan kabuklanma, egzama ya da diğer yaralara iyi gelir,

Gaz ve zehirlenmeyi tedavi etmek için ve ayrıca koku giderici bir madde olarak kullanılmaktadır,

Kabızlık, gut, sarılık, diş eti hastalığı, boğaz ağrısı, bit istilası ve kuru cilt gibi rahatsızlıkları iyileştirmek ve yaraları iyileştirmek için çeşitli karışımlarda uzun süredir tavsiye edilmektedir.

Acı Çehre Bitkisi ve Tohumu Nasıl Kullanılır?

Bitkinin kullanımına geçmeden önce bazı noktaları hatırlatmak gerekmektedir. Bunlar,

Bitki, kullanılmadan önce 12 ay depolanmadıkça zehirlidir.

Bağırsak tıkanıklığı, stenoz, atoni, iltihaplı kolon hastalığı, apandisit, nedeni bilinmeyen karın ağrısı durumlarında kullanılmaz.

8 günden fazla kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Potasyum seviyesini düşürebilir ve Kalp problemlerine, Mide problemlerine, zayıf kaslara, kan problemlerine ve kanlı idrara neden olabilir.

Taze ağaç kabuğu kullanılması kusmaya neden olabilir.

İshal olma durumu söz konusuyken en kötü koşullara neden olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar ve 12 yaşın altındaki çocuklar, bir doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır.

Bir bardak suyun içerisine 5-6 adet kurutulmuş acı çehre tohumu attıktan sonra, kaynatın. Kaynama tamamlandıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra süzün ve çay olarak tüketin. Ayrıca yine günde 2 kez olmak kaidesi ile tok karnına 3 adet acı çehre tohumunu ılık su ile birlikte çiğneyerek de tüketebilirsiniz. Genelde kuru yaprakları da kaynatılarak tüketilmektedir. Yaprakları bir cezve içerisinde bir su bardağı su ile kaynatılır. Daha sonra 10 dakika demlendikten sonra süzülerek içilir.