Acı Acıyı Keser Su Sancıyı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı atasözleri özellikle insan hayatı açısından sorunları giderme noktasında ciddi bir fark yaratabilmektedir. Anlamı noktasında acı acıyı keser su sancıyı atasözü de bu konuda ön plana çıkıyor. Bu atasözünün ne anlama geldiğini öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Acı Acıyı Keser Su Sancıyı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazen bir acıyı yenebilmek için başka bir acı yaşamak gerekir. Diğer bir deyişle acıyı unutabilmek için bir başka acı göğüslenmelidir. Böylece sorunların üstesinden gelmek ve pek çok farklı alanda yeniden başarıya ulaşmak mümkün olur. Bu şekilde anlamı üzerinden hem cümle içerisinde evde tek başına değerlendirebilirsiniz.

Acı Acıyı Keser Su Sancıyı Atasözünün Cümle İçinde Kullanım

Son dönemlerde ilgi çeken ve anlamı üzerinden beğenilen atasözlerinden biri olarak, acı acıyı keser su sancıyı atasözü gelmektedir. Amaca göre cümle içerisinde veya başlı başına bu atasözünü kullanmak mümkün.

‘’Kendini boş yere heba etme; acı acıyı keser su sancıyı diye boşuna dememişler.’’