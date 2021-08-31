Acer Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Acer Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Acer anonim şirketlerden bir tanesidir. Özellikle bilgisayar üretiminde yer alan markalardandır.

Acer Hangi Ülkenin Markası?

Acer Asya ülkelerinden olan Tayvan ülkesine ait olan bir markadır. Tayvan'ın Taipei şehrinde genel merkezi vardır.

Acer Nerede Üretiliyor?

Acer resmi adı ile Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan Adası adlı ülkede üretilmektedir.

Acer Ne Zaman Kuruldu?

Acer markası 1 Ağustos 1976 yılında Tayvan'da kurulmuştur.

Acer'ın Sahibi Kim?

Acer firmasının sahibi Stan Shih'dir.

Acer'ın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Acer 1976 yılında Tayvan'da kurulmuştur. Donanım endüstrisi adında kurulan Acer bilgisayar üretiminde dünyadaki en büyük firmalardan bir tanesi olmuştur. 1987 yılında ise Acer adını alarak günümüze kadar gelmiştir.

İlk kuruluğunda yalnızca elektronik parça üretimi yapan firma daha sonra bilgisayar üretimine geçmiştir. Aynı zamanda ilk üretiminde mikroişlemci danışmanlığı da yapmaktaydı. Daha sonra yavaş yavaş bilgisayar üretiminde adından sıkça söz ettirmiştir. Günümüzde sadece masaüstü ya da dizüstü bilgisayar üretimi değil aynı zamanda monitör, projektör ve televizyon üretimi de yapmaktadır.