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Acenta ne demek? Acenta kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Acenta#Acente
Acenta ne demek Acenta kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Günlük yaşamda bazı kelimeleri sıklıkla duyarken bazıları her zaman kullanılmaz. Bunun yanında bir takım kelimeler dilimize yabancı kelimelerden geçmiştir. Bu kelimelerin anlamları insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Acente ne demek? Acente kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Acente kelimesi günlük yaşamda sıklıkla duyulan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelimenin anlamı insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Acente kelimesi hem internetten hem de çeşitli kaynaklardan araştırılmaktadır.

Acente Ne Demek?

 Acente kelimesi sıklıkla kullanılır. Bu kelime İtalyancadan dilimize geçmiştir. Acente kelimesinin anlamı bir kuruluşun yapmış olduğu işin daha küçük bir kuruluş tarafından kazanç karşılığında yürütülmesidir.

 Acente Kelimesinin TDK'ya Göre Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Acente kelimesinin anlamı bir kuruluşa bağlı olmadan bir sözleşme ile bir yer ya da bölge içerisinde sürekli bir şekilde işletmeyi ilgilendiren konularda işletme adına bu işi yapan kişidir. Banka şubeleri, Vapur ortaklıkları acente olarak isimlendirilmektedir. Borsa acentesi ya da seyahat acentesi gibi çeşitleri de bulunmaktadır.

Türkiye'deki büyük seyahat acentelerinden bir tanesinin ortağıyım.

 

 

 

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