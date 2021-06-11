Acenta nasıl yazılır? TDK'ya acente mi acenta mı? acenta Yazımı

Acente kelimesi ile eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Temsilci 2- Mümessil 3- Aracı 4- İşletme

TDK'ya Göre Acente mi Acenta mı Yazılır?

Dilimize İtalyancadan geçmiş olan acente kelimesi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren çeşitli sektörlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sektörlerin başında bankacılık, finans, sigorta ve nakliye geliyor. Acente, bir şirketin başka şehir ve ülkelerdeki şubeleri anlamına gelir.

Aynı zamanda bir firmanın temsilciliğini üstlenmiş olan şirketler için de acente kelimesi kullanılır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

ACENTE

Bu sözcük özellikle konuşma dilinde ''Acenta'' şeklinde telaffuz edilir. Ancak kelimenin bu şekilde yazılması ve telaffuz edilmesi yanlıştır.

Acente ile ilgili Örnek Cümleler

1- Babam iki yıl boyunca sigorta acenteliği işletti. - Doğru

2- Şuradaki seyahat acentasından bilet alalım - Yanlış.

Bu kelime ek aldığında ise şu şekilde kullanılır:

1- Seyahat Acentesi

2- Sigorta Acentesi

3- Gemi Acenteliği

4- Kargo Acenteliği