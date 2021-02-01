Acemi Katır Kapı Önünde Yük İndirir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri anlamları itibari ile oldukça önemli sözlerdir. Acemi Katır Kapı Önünde Yük İndirir atasözü de anlamı öğrenildiği zaman günlük hayatta kullanılabilecek önemli atasözlerinden olmaktadır.

Acemi Katır Kapı Önünde Yük İndirir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Atasözleri geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak özlü öğütler veren ve toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de Acemi Katır Kapı Önünde Yük İndirir sözüdür. TDK'ya göre bu atasözünün anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Beceriksiz ve anlayışsız kişi, kendisine yaptırılan işi en önemli yerde bırakan.

- Elinden iş gelmeyen beceriksiz kimseler, kendilerine verilen görevi istenildiği şekilde yapmayıp yarım bırakıp kaçan kişiler

Acemi Katır Kapı Önünde Yük İndirir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- İşi ehlisine vermezsen acemi katır önünde yük indirir gibi olursun.