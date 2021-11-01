Acem kızı ne demek, ne anlama gelir? Acem kızı kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Acem kelimesinin yer aldığı diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir:

1- Acem Mübalağası: Divan edebiyatında ''gulüv'' olarak adlandırılan mübalağa sanatı. Bir durumu ya da kişinin meziyetlerini aşırı abartma. .

2- Acem kılıcı: (Mecazen) Riyakar ve çıkarcı.

Acem Kızı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem halk türkülerinde hem de gazel ve kaside türündeki şiirlerde sık sık geçen Acem kızı sözünün biri gerçek biri mecazi olmak üzere iki anlamı vardır. Sözlük anlamı İranlı kız olan bu kelime, esmer güzeli manasında da kullanılır.

Acem Kızı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Acem Kızı kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: İranlı güzel

İkinci Anlamı: Kara kaşlı, kara gözlü, işveli

Acem Kızı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Karacaoğlan'ın en sevdiğim şiiri Acem Kızı'dır.

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2- Acem Kızı türküsü, birçok müzisyen tarafından yeniden yorumlanmıştır.