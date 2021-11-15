Açelya Çiçeği anlamı nedir? Açelya Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

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Çiçeklerin içerdiği mesajlar, çiçeğin türüne göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Hatta geçmişten günümüze kadar çoğu çiçek türü destanlara konu olmuş, efsaneler ile ilişkilendirilmiştir. Osmanlı döneminde çiçeklerin anlamları üzerine yazılı kayıtlar vardır ve bu kayıtların bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Resmi olarak ise çiçeklerin anlamları ilk defa 1600'lü senelerde İstanbul'da oluşturulmaya başlanmıştır.

Açelya Çiçeği Anlamı Nedir?

1716 senesinde eşi ile beraber İstanbul'da yaşayan Lady Mary Wortley Montagu tarafından çiçeklerin anlamları bir araya getirilmiş ve kısa bir süre sonunda bu merak Fransa'ya sıçramıştır. Sonuçta 800 çiçeğin anlamları tanımlanmıştır. Açelya çiçeği de bunlardan bir tanesidir. Açelya çiçeğinin anlamı ise şu şekildedir:

Genel olarak sevgi ve aşk şeklinde anlamlandırılan çiçeklerden bir tanesi olan açelya, sevgiliye karşı duyulan özlemi, kavuşmanın imkansız olduğunu ifade etmektedir.

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Açelya Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder?

Açelya çiçeği bahar aylarında tomurcuklanır. Rengi genel olarak fuşya, beyaz, alacalı pembe beyaz, kırmızı ve pembe renklerinde çiçek açmaktadır. Görünüm olarak son derece dikkat çekici ve görenleri kendisine hayran bırakan bu çiçek, zengin yani humuslu toprak yapısında en iyi gelişimini göstermektedir.

Sevgiyi, aşkı temsil eden açelya, aynı zamanda kavuşamamayı da simgelemektedir. Renklerine göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır.

Pembe renkli açelya, gençliği simgeler. Bu nedenle yeni başlanmış olan bir ilişkide gönderilmesi daha uygundur.

Beyaz renkli açelya, masumiyeti ve saflığı simgelemektedir. Safça duyulan, uzakta olan sevgiliye gönderilmesi daha uygundur.

Açelya çiçeği hüznün, kavuşamamanın, imkansızlığın, ayrılığın ve acının olduğu kadar sevginin, ihtirasın, aşkın, masumiyetin, tutkunun ve gerçek aşkın simgesidir. Açelya bitkisi çiçek açtığı zaman herkesi büyüleyebilecek bir güzelliği bulunmaktadır. Bu nedenle sevip de kavuşamayanlara, aralarında mesafeler olan aşıklara, yalnızlara, acı çekenlere sıklıkla gönderilen bir çiçektir.