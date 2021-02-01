Aceleci Sinek Süte Düşer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri hem bilgi verici hem de öğüt verici bir yapısı ile karşı tarafa anlatılmak istenen durumları ifade etmek için söylenmektedir. Ayrıca atasözleri söylenirken karşı tarafı düşündüren cümlelerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Aceleci Sinek Süte Düşer ' cümlesidir.

Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı bir iş için acele edilirse, hemen olsun istenirse, düşünüp taşınmadan, çabuk ve acele hareket edilirse işlerin sekteye uğrayacağı olarak belirtilir. O iş ya eksik ya da bozuk olarak görülür. Mutlaka eksik bir yön, düşünülmeyen sonuçların olacağı belirtilir.

Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde; ' Her Konuda Hiçbir Şey Bilmemesine Rağmen Konuşan Arkadaşım Boşuna Dememişler Aceleci Sinek Süte Düşer ' şeklinde kullanılabilir.