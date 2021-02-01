Aceleci Sinek Süte Düşer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmişten günümüze daima ışık tutmuş köprü görevi görmüş anlamlı cümlelerdir. Günümüzde sık sık atasözleri kullanılmaktadır. Genelde lafların arasına sıkıştırılarak söylenmektedir. Atasözleri kullanım alanları ve anlamları bakımından oldukça önem taşıyan cümlelerdir. Bu nedenle atasözlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta kullanımını sağlayabilirsiniz. Atasözleri sizin için ne demek? Atasözlerinin anlamı nedir detayları ile ilgili bilgileri derledik.
Atasözleri hem bilgi verici hem de öğüt verici bir yapısı ile karşı tarafa anlatılmak istenen durumları ifade etmek için söylenmektedir. Ayrıca atasözleri söylenirken karşı tarafı düşündüren cümlelerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Aceleci Sinek Süte Düşer ' cümlesidir.
Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bu atasözünün anlamı bir iş için acele edilirse, hemen olsun istenirse, düşünüp taşınmadan, çabuk ve acele hareket edilirse işlerin sekteye uğrayacağı olarak belirtilir. O iş ya eksik ya da bozuk olarak görülür. Mutlaka eksik bir yön, düşünülmeyen sonuçların olacağı belirtilir.
Aceleci Sinek Süte Düşer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içinde; ' Her Konuda Hiçbir Şey Bilmemesine Rağmen Konuşan Arkadaşım Boşuna Dememişler Aceleci Sinek Süte Düşer ' şeklinde kullanılabilir.
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