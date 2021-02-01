Acele Yürüyen Yolda Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri dil birikimi ve dilin tarihçesi açısından son derece önemli olan yapılardır. Atalarımızın gördükleri, dinledikleri, duydukları ve deneyimlediklerinden yola çıkarak nasihat vermek amacı ile oluşturdukları bu cümleler Türkçemizi zenginleştiren ve özgünleştiren oldukça değerli yapılardandır.

Acele Yürüyen Yolda Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Acele yürüyen yolda kalır atasözü, acele ile yapılan işlerin düzgün bir şekilde yapılamayacağı anlamını taşır. Çünkü acele hareket eden doğru işleri ince ayrıntısına kadar düşünemezler ve hata yaparlar.

Acele Yürüyen Yolda Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Soruları dikkatli oku çünkü acele yürüyen yolda kalır.