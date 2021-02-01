Acele Yürüyen Yolda Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri Türkçede oldukça önemli cümlelerdir. Bizlere öğüt ve nasihat veren, hayatımızı düzeltmemizi sağlayan, bizlere yol yordam gösteren atasözleri; söyleyeni belli olmayan anonim cümlelerdendir. Acele yürüyen yolda kalır atasözü de Türkçedeki değerli atasözleri arasında yer almaktadır. Siz de Acele yürüyen yolda kalır atasözü nedir, acele yürüyen yolda kalır atasözü ne demektir, acele yürüyen yolda kalır atasözü cümle içinde nasıl kullanılır, hangi durumlarda kullanılır diye merak ediyorsanız bütün sorularınızın cevaplarını sizler için derledik.
Atasözleri dil birikimi ve dilin tarihçesi açısından son derece önemli olan yapılardır. Atalarımızın gördükleri, dinledikleri, duydukları ve deneyimlediklerinden yola çıkarak nasihat vermek amacı ile oluşturdukları bu cümleler Türkçemizi zenginleştiren ve özgünleştiren oldukça değerli yapılardandır.
Acele Yürüyen Yolda Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Acele yürüyen yolda kalır atasözü, acele ile yapılan işlerin düzgün bir şekilde yapılamayacağı anlamını taşır. Çünkü acele hareket eden doğru işleri ince ayrıntısına kadar düşünemezler ve hata yaparlar.
Acele Yürüyen Yolda Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Soruları dikkatli oku çünkü acele yürüyen yolda kalır.
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