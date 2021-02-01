Acele İşe Şeytan Karışır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Acele işe şeytan karışır atasözü sıklıkla cümle içerisinde kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamı insanlar tarafından merak edilmektedir. Bir atasözünün anlamını bilmeden cümle içinde kullanmaya çalışmak imkansızdır. Acele işe şeytan karışır ne demek ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını derledik.
Acele işe şeytan karışır atasözü, aceleyle yapılan işlerin düzgün bir şekilde yapılamayacağını anlatmaktadır. Bu anlamı ile günlük hayatta sıklıkla kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu da acele işe şeytan karışır atasözünü anlaşılır bir şekilde anlatmıştır.
Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Yapılması gereken işlerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için bir zaman dilimine yayılması gerekir. Eğer bir iş hızlı bir şekilde yapılmaya çalışıyorsa o işte sıkıntılar meydana gelir. Bu sebeple düzgün bir şekilde ve düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Acele hareket şeytanın işi olarak görülmektedir. Bir kişi acele bir şekilde bir işi bitirmek istiyorsa ya bir şeytanlık düşünüyordur ya da işi ters gider.
Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ödevlerini bu kadar hızlı bitirmeye çalışma, acele işe şeytan karışır.
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