Acele İle Menzil Alınmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri her milletin kendisine ait sözlerdir. Bazı atasözleri ile aynı anlama gelen farklı atasözleri farklı milletlerde de görülebilmektedir. Bilgece olan bu sözler hayatta yolumuzu aydınlatacak olan birer ışık gibidir. Bazı atasözleri ilk okunduğunda anlaşılabilirken bazı atasözlerinde anlamları öğrenilmeden tam olarak anlaşılmayabilir.

Acele İle Menzil Alınmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Acele ederek, sabırsız davranarak daha hızlı sonucun alınacağı düşünülmemelidir. İnsanları sonuca götüren şeyler aceleci davranmak değil, tam tersine telaşsız ve tedbirli davranmaktır.

Acele İle Menzil Alınmaz Atasözünün Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Sınav sırasında soruları tane tane oku, acele ile menzil alınmaz dikkatli olmalısın.

Bu kadar evhamlı olmamalısın acele ile menzil alınmaz.

İşi bugün bitirmek için uğraşma acele ile menzil alınmaz verimsiz bir iş olur.