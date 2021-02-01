Acele Giden Ecele Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sabır, kültürümüzde genişçe yer bulan ve sıklıkla övülen bir erdemdir. Dolayısıyla sabrın ve sebatın önemini vurgulayan, aceleciliğin sakıncalarından bahseden birçok atasözü Türkçe dilinde mevcuttur.

Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Nedir?

Acele giden ecele gider atasözü; bir hedefe varmakta sabırlı değil de aceleci olmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade eden bir atasözüdür. Ölümcül sonuçlar derken ifade edilmek istenen kimi zaman gerçek ve somut anlamda ölüm iken, kimi zaman da mecazi bir ölümdür. Acele ile araba kullanmanın bir kaza ile ölüme yol açması da, aceleyle savruk biçimde yapılmış işlerin doğurduğu kötü sonuçlar da buna örnektir.

Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı

"Üst sınıftan aldığı derslerin hepsinden kalmış; ne de olsa acele giden ecele gider." zamanından önce aceleyle yapılmış işin kötü sonucunu vurgulayan örnek bir kullanımdır.