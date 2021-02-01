Acele Bir Ağaçtır Meyvesi Pişmanlık atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Pişmanlık yapılan bir işin ardından kötü sonuçlanması halinde keşke yapmasaydım demektir. Olay olmasının yanı sıra olay olmadan da pişmanlık duyulabilir. Bu durumda da keşke yapsaydım cümlesi kullanılır. Sizler için Acele Bir Ağaçtır Meyvesi Pişmanlık atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımını sizler için derledik.
Acele etmek ise çabuk davranmak ve sabırsızlık göstermek anlamlarına gelmektedir. Acele etmek bir işin hemen yapılmasını sağlar ancak pişmanlık yaratabilir.
Acele Bir Ağaçtır Meyvesi Pişmanlık Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Acele bir ağaçtır meyvesi pişmanlık atasözünün anlamı telaşla, sabırsızlıkla ve ivedilikle yapılmış olan işler genel olarak kötü sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum ise bu sabırsızlığın sonucu olarak pişmanlık içerisine düşebilir. Bundan dolayı işler yapılırken sakin ve düzgün bir biçimde yapılması gerekmektedir.
Acele Bir Ağaçtır Meyvesi Pişmanlık Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Acele bir ağaçtır meyvesi pişmanlık atasözünün cümle içinde kullanımına örnek olarak şu cümle verilebilir; Babam acele bir şekilde çivi çakan abime acele bir ağaçtır meyvesi pişmanlık atasözünü kullandı. Burada acele sonrasında pişmanlık yaşanabilir.
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