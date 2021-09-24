Acayip nasıl yazılır? TDK'ya göre acayip kelimesinin doğru yazımı..

Haberin Devamı

Acayip kelimesi, Arapçada hayret ifadesi olarak kullanılan ''aceb'' kökünden türetilmiştir. Tuhaf, sıra dışı ve enteresan kelimeleri acayip sözcüğü ile eş anlamlıdır.



Acayip Nasıl Yazılır?



Alışılmadık, farklı ve ilgi çekici anlamına gelen acayip kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



ACAYİP



Bu kelimenin tekil hali ise ACİBE şeklinde yazılır.



TDK'ya göre Acayip Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Acayip kelimesinin doğru yazımı birçok okur tarafından merak ediliyor. Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan acayip kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



ACAYİP



Bu sözcüğün ACAİB ya da ACAYİB şeklinde yazılması ise yanlıştır. Türkçeye geçen kelimelerin son harfi B ise P olur.



Örnek Cümle:



''Bugün Barış'ın hal ve hareketleri oldukça acayipti.''