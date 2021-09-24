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Acayip nasıl yazılır? TDK'ya göre acayip kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Acayip Kelimesi#TDK
Acayip nasıl yazılır TDKya göre acayip kelimesinin doğru yazımı..

Dilimize Arapçadan geçen acayip kelimesi ''acibe'' kelimesinin çoğuludur. Dilimizde tekil haliyle kullanılan acayip sözcüğü, şaşkınlık veren ve hayret uyandıran anlamına gelir. Kelimenin nasıl yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Acayip nasıl yazılır? TDK'ya göre Acayip kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Acayip kelimesi, Arapçada hayret ifadesi olarak kullanılan ''aceb'' kökünden türetilmiştir. Tuhaf, sıra dışı ve enteresan kelimeleri acayip sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Acayip Nasıl Yazılır?

Alışılmadık, farklı ve ilgi çekici anlamına gelen acayip kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

ACAYİP

Bu kelimenin tekil hali ise ACİBE şeklinde yazılır.

TDK'ya göre Acayip Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Acayip kelimesinin doğru yazımı birçok okur tarafından merak ediliyor. Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan acayip kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

ACAYİP

Bu sözcüğün ACAİB ya da ACAYİB şeklinde yazılması ise yanlıştır. Türkçeye geçen kelimelerin son harfi B ise P olur.

Örnek Cümle:

''Bugün Barış'ın hal ve hareketleri oldukça acayipti.''

 

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