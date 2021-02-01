Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri derin anlamlar barındırmaktadır. Eğitici, öğretici ve bilgi verici şekilde faydalı olmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır' lafıdır

Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Anlamı Nedir?

Bu atasözünün anlamı yoksul olan, varlık sahibi olmayan sürekli ihtiyaç duyduğu ya da duymadığı şeylerin hasretini çekip onları isteyen olmayacak düşler kuran kimselere denmektedir. Kimin hayattan ne beklentisi varsa onu görür şeklinde de açıklanır.

Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımı ise ' Hayal Dünyasında Olan Fakiri Atalarımız Ne Güzel Anlatmış; ''Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır'' ' şeklinde ifade edilir.