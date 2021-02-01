Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri günümüzde sık sık kullanılan bir kelimedir. Atasözlerine özlü sözlerde denmektedir. Yerinde kullanıldığı zaman çok etkilidir. Atasözleri kullanım anlamı ve alanları bakımından oldukça önem taşıyan kelimelerdir. Bu nedenle atasözlerinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta kullanım sağlayabilirsiniz. Cevabı merak edilen Atasözleri ne demek, ne anlama gelmektedir gibi soruları detayları ile sizin için derledik.
Atasözleri derin anlamlar barındırmaktadır. Eğitici, öğretici ve bilgi verici şekilde faydalı olmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır' lafıdır
Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Anlamı Nedir?
Bu atasözünün anlamı yoksul olan, varlık sahibi olmayan sürekli ihtiyaç duyduğu ya da duymadığı şeylerin hasretini çekip onları isteyen olmayacak düşler kuran kimselere denmektedir. Kimin hayattan ne beklentisi varsa onu görür şeklinde de açıklanır.
Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içinde kullanımı ise ' Hayal Dünyasında Olan Fakiri Atalarımız Ne Güzel Anlatmış; ''Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır'' ' şeklinde ifade edilir.
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