Aç Köpek Fırın Deler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aç köpek fırın deler atasözünü geçmişten günümüze değin sık sık kullanırız. Bu atasözü bir kişinin ne kadar azimli, istikrarlı olduğunu ve kafaya koyduğu şeyi yapana kadar mücadele edişini anlatmaya çalışmaktadır.

Aç Köpek Fırın Deler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aç köpek fırın deler atasözünün anlamı TDK sözlüğüne göre anlamı şu şekilde açıklanmıştır;

`Aç kimse karnını doyurmak için önüne çıkan engellerin tamamını aşar ve isteğini elde eder.` Anlamında kullanılan bir söz. Yani azim ve hırs olduktan sonra ekmeğini taştan çıkarır.

Aç Köpek Fırın Deler Atasözü Cümle İçinde Nasıl Olur?

Aç köpek fırın deler sözünü aslında insanlar bir işi başarabilmek yani motive edebilmek için kullanırlar. Bu atasözüne örnek bir cümle verecek olur isek;

- Evi soyan hırsızı görenler aç köpek fırın deler dedi.