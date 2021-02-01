MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Aç Köpek Fırın Deler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Aç Köpek Fırın Deler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 02:36 | Son Güncelleme:

Aç Köpek Fırın Deler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aç Köpek Fırın Deler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri hayatımızın bir parçasıdır. Günlük yaşantımızda oldukça sık kullanırız. Atasözleri hayatımıza yön veren sözlerdir. Özellikle anlam bakımından yol gösterip, nasihat niteliği taşımaktadır. Bu yazımızda aç köpek fırın deler atasözünün anlamını ve nerelerde kullanılacağını öğreneceğiz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Aç köpek fırın deler atasözünü geçmişten günümüze değin sık sık kullanırız. Bu atasözü bir kişinin ne kadar azimli, istikrarlı olduğunu ve kafaya koyduğu şeyi yapana kadar mücadele edişini anlatmaya çalışmaktadır.

 Aç Köpek Fırın Deler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Aç köpek fırın deler atasözünün anlamı TDK sözlüğüne göre anlamı şu şekilde açıklanmıştır;

 `Aç kimse karnını doyurmak için önüne çıkan engellerin tamamını aşar ve isteğini elde eder.` Anlamında kullanılan bir söz. Yani azim ve hırs olduktan sonra ekmeğini taştan çıkarır.

 Aç Köpek Fırın Deler Atasözü Cümle İçinde Nasıl Olur?

 Aç köpek fırın deler sözünü aslında insanlar bir işi başarabilmek yani motive edebilmek için kullanırlar. Bu atasözüne örnek bir cümle verecek olur isek;

 - Evi soyan hırsızı görenler aç köpek fırın deler dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle