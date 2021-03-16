Aç Karnına ne demek? Aç Karnına deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim ''tok karnına'' deyimiyle zıt anlamlıdır. Örneğin bazı ilaçlar aç karnına içilirken, bazılarının yemek yedikten sonra, yani tok karnına içilmesi gerekir.

Aç Karnına Ne Demek?

Aç karnına, hiçbir şey yememek anlamına gelir. Türkçede açlık ile ilgili birçok deyim bulunuyor. En sık kullanılanları şunlardır: Açlık başına vurmak, Açlıktan gözü dönmek. ''Açlıktan ölmek'' ise uzun bir süredir bir şey yemediğimizi belirtmek için kullanılan yaygın bir deyimdir.

Aç Karnına Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre aç karnına deyiminin anlamı midesi boş olmak, bir şey yememektir. Reçetelerin üzerinde ''aç karnına'' ya da ''tok karnına'' ifadeleri yer alır. Deyimin günlük hayat içerisindeki kullanımı da oldukça yaygındır.

Aç Karnına Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Annem aç karnına kahve içmemem konusunda beni uyardır.

2- Doktor tüm ilaçları aç karnına içmemi söyledi.

3- Aç karnına asitli içecekler tüketmek mideye zarar verir.