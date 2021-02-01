Aç Gözünü Açarlar Gözünü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aç gözünü açarlar gözünü atasözü uyarı anlamı den birisi olmaktadır.

Aç Gözünü Açarlar Gözünü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aç gözünü açarlar gözünü atasözünün anlamı; bir iş yaparken bu işte çok dikkatli davranmam gerektiğini anlatmaktadır. Uğraşılan işte uyanık davranmama durumunda kötü durumlarla karşılaşılabileceğini anlatan atasözü; aynı zamanda bu durumdan dolayı gözünü açacakları anlamına da gelmektedir. Özellikle uyanık davranılması gereken işlerin başında olan kişilerin bu cümleler söylenmektedir.

Aç Gözünü Açarlar Gözünü Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Aç gözünü açarlar gözünü atasözünün cümle içinde kullanımı nasıl şekilde olmaktadır.

Ticaretle uğraşırken aç gözünü açarlar gözünü. Eğer böyle davranmazsan hiç beklemediğin yerden kötülükler görebilir ve zarara uğrayabilirsiniz. Cümlesinde de olduğu gibi hitap edilen kişiye nasihat içermektedir. Nasihadın dinlenmemesi durumunda zor zamanlarını yaşayacağı anlaşılmaktadır.