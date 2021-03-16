Aç Gözlü ne demek? Aç Gözlü deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Elindekilerle yetinmeyen ve hep daha fazlasını isteyen kişiler için ''aç gözlü'' deyimi kullanılır. ''Doymak bilmez'' deyimi de bu deyim ile aynı anlama gelmektedir. Aç gözlü ne demek? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.
Aç gözlü deyimi maddi şeylere aşırı düşkün olan bireyleri tanımlamak için kullanılır. ''Haris'' ve ''Tamahkar'' sözcükleri de bu deyim ile aynı anlama gelir.
Aç Gözlü Ne Demek?
Aç gözlü, yetinmeyi ve şükretmeyi bilmeyen insanlar için yaygın kullanılan bir deyimdir. Aç gözlü insanlar ne kadar çok şeye sahip olursa olsun kanaat etmezler.
Aç Gözlü Deyiminin Anlamı (TDK)
TDK'ya göre aç gözlü deyiminin birbirine yakın iki anlamı vardır:
1- Elindeki şeylerin kıymetini bilmeyen ve maneviyattan çok maddi şeylere önem veren kişi.
2- Sürekli para ve mal biriktiren, hiçbir zaman az ile yetinmeyen kişi.
Aç Gözlü Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Aç gözlü insanlar her şeye sahip olsa bile aslında yalnızdırlar.
2- O, aç gözlülüğünün bedelini çok ağır ödedi.
3- Onun bu kadar aç gözlü olduğunu bilmiyordum.