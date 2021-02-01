Aç Doymam Tok Acıkmam Sanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. Aç doymam tok acıkmam sanır sözü de bunlardandır. Peki, aç doymam tok acıkmam sanır atasözünün anlamı nedir? Benzeri bilgileri derledik.
Aç doymam tok acıkmam sanır atasözü insanların olduğu konuma alışıp devamlı hayatlarının aynı çizgide kalacağına inanarak yaşadığını anlatmaktadır. Oysa bu durumun her an değişebileceğini ifade etmektedir.
Aç Doymam Tok Acıkmam Sanır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Aç doymam tok acıkmam sanır atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Aç insan, önüne gelen yiyeceğin kendisine yetmeyeceğini sanır, oysa az sonra doyar; tok insansa acıkmayacağını düşünür, oysa doğal olarak acıkır; bunun gibi, yoksul insan kazandıkça daha çok kazanmaya uğraşır, varlıklı kimse ise, durumunun sürüp gideceğini sanır, oysa durumu bozulabilir". Burada anlatılmak istenen insanların uzun süre boyunca devam eden durumlarına bir yerden sonra tamamen alışması ve hep bu şekilde devam edeceğini düşünerek hareket etmesidir.
Aç Doymam Tok Acıkmam Sanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünü cümle içinde şu şekilde kullanabiliriz: Bu durumu sürekli olarak sürecek sanman aç doymam tok acıkmam sanır sözünden ileri gelmektedir.
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