Aç Ayı Oynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Günlük yaşamda insanlar bilerek ya da bilmeyerek pek çok atasözünü cümle içinde kullanırlar. Aç ayı oynamaz atasözü de bunlardan biridir. Atasözlerinin ne anlama geldiğini bilmeden doğru anlamı ile cümle içinde kullanmanız mümkün değildir. Aç ayı oynamaz anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Bir atasözünü ilk defa duyduysanız anlamak için Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakmanız gerekir. Aç ayı oynamaz atasözü sıklıkla kullanılsa da bazıları tarafından bilinmeyebilir. Bu atasözü iyi bir şekilde öğrenildiğinde cümle içinde rahatlıkla kullanılabilir ya da biri bu atasözünü kullandığı zaman ne demek istediği anlaşılabilir.
Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Türk Dil Kurumunun açıklamasına göre aç ayı oynamaz atasözü şu şekilde ifade edilmektedir; bir iş yapan kimseye emeğinin karşılığı mutlaka verilmelidir. İnsan ya da hayvan çalışan insanların karnı doyurulmalı ve emeklerine karşılık hak ettikleri verilmelidir.
Aç Ayı Oynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Maaşlarını alamayan işçiler üretimde gereken özeni göstermiyor, ne demişler aç ayı oynamaz.
Cümlede işçilerin emeklerinin karşılığını alamadıkları dolayısı ile işlerinde istenilen performansı göstermedikleri anlatılmaktadır.
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