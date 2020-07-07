AB’ye Boğaziçi imzası

Biyokütle, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yapılan değerlendirmede platforma tam üye olma hakkı kazanan Boğaziçi Üniversitesi, biyoenerji alanında AB bünyesindeki bilimsel çalışmalara ve strateji geliştirilmesine katkı sunacak. 5 Haziran’da yapılan EERA Yürütme Kurulu toplantısında tam üyelik kabulü gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi’nde üyelik kapsamında üniversite temsilciliğini Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu üstleniyor. EERA-Biyoenerji Platformu’na Üniversite bünyesinde kimya, kimya mühendisliği, ekonomi bölümleri ve çevre bilimleri enstitüsünden öğretim üyeleri de destek veriyor. EERA-Biyoenerji Platformu 27 tam üye ve 17 asosiye ülkeden oluşuyor.