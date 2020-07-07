AB’ye Boğaziçi imzası
Boğaziçi Üniversitesi, enerji alanında Avrupa’nın en büyük araştırma topluluğu olan Avrupa Enerji Araştırma Birliği (EERA) Biyoenerji Platformu’na tam üye olarak kabul edildi.
Biyokütle, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri neticesinde yapılan değerlendirmede platforma tam üye olma hakkı kazanan Boğaziçi Üniversitesi, biyoenerji alanında AB bünyesindeki bilimsel çalışmalara ve strateji geliştirilmesine katkı sunacak. 5 Haziran’da yapılan EERA Yürütme Kurulu toplantısında tam üyelik kabulü gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi’nde üyelik kapsamında üniversite temsilciliğini Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu üstleniyor. EERA-Biyoenerji Platformu’na Üniversite bünyesinde kimya, kimya mühendisliği, ekonomi bölümleri ve çevre bilimleri enstitüsünden öğretim üyeleri de destek veriyor. EERA-Biyoenerji Platformu 27 tam üye ve 17 asosiye ülkeden oluşuyor.
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