Absorbsiyon ne demek? Kimya'da gıdaların emilmesi absorbsiyon kelimesinin tanımı

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Absorbsiyon bir maddenin enerji çeşitlerini ya da farklı maddeyi emebilme ve soğurma yetisi olarak tanımlanmaktadır. Absorbsiyon emilme ve soğurma anlamlarında kullanılır.

Absorbsiyon Ne Demek?

Absorbsiyon daha çok emilme ve soğurma anlamında kullanılmaktadır. Alınan besinlerin ve gıdaların bağırsakta sindirilmesi işlemi bir absorbsiyon örneğidir. Kelime olarak absorbsiyon tanımı emme, emilim ya da bir şeyin başka bir şeyin parçası olması süreci olarak tanımlanmaktadır. Absorbsiyon farklı alanlarda farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Kimya'da absorbsiyon tanımı olarak katı ya da sıvı maddelerin sıvı ya da gaz maddesiyle molekülleri arasında boşluklarda yer alması olarak kullanılır. Bu maddeler emilim sayesinde su alır ve su emilimiyle karbondioksit alır.

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Kimya'da Gıdaların Emilmesi Absorbsiyon Kelimesinin Tanımı

Kimya'da absorbsiyon tanımı olarak katı ya da sıvı maddelerin sıvı ya da gaz gibi farklı maddelerin molekülleri arasında bir süre boşlukta aldığı rol olarak tanımlanmaktadır. Kimya'da absorbsiyon örneği olarak kağıt bir havlunun su alması ve bu su emilimiyle karbondioksit alması olarak verilir. Absorbsiyon olaylarının hepsi osmoz, bağırsak için basınç ve diffuzyon gibi kimyasal olayların birleşmesiyle oluşmaktadır.