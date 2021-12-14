Absorbe etmek ne demek, ne anlama gelir? Absorbe etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Absorbe Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Özümsemek 2- Kanıksamak 3- Alışmak 4- İçkin hale getirmek 5- Emmek

6- İçine çekmek 7- Mass Etmek 8- Soğurmak 9- Tekeffül Etmek 10- İçselleştirmek

Absorbe Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Geçtiğimiz yıllarda literatüre giren ve çeşitli bilim dallarında sıklıkla kullanılan absorbe kelimesinin sözlük anlamı çekmek ve içinde hapsetmektir. Bu kelime depolamak, özümsemek ve sönümleme anlamında da kullanılır.

Absorbe Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Absorbe Etmek - Doğru Kullanım

Absorbeetmek - Yanlış Kullanım

Absorbe Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bugünkü fizik dersinde absorbe edilen maddelerin yapısını inceledik.

2- Absorbe ettiğin bilgileri kimseyle paylaşmazsan o bilgilerin kimseye bir faydası olmaz.