Abs Nedir? Araçlarda Abs Ne İşe Yarar Ve Nasıl Çalışır

ABS, araçların daha iyi bir şekilde durmasını sağlar.

ABS Nedir?

Araç güvenliğini sağlamak için araçlara birçok özellik ekleniyor. Herhangi bir hasar durumunda sürücülerin daha az zarar görmesi veya görmemesine adına önlemler alınıyor. Bu önlemler arasında ABS yer alıyor. ABS sistemi ani durmalar için kullanılan ve artık yeni üretilen her araçta bulunan bir sitemdir. Kitleme karşıtı olarak bilinen bu sistem, ani fren sistemi olarak kullanılıyor. Bu sistem sayesinde hidrolik araçların lastikleri kitlenmiyor. Herhangi bir anlık durumda bu fren sistemi olumlu sonuçlar vererek, araçların daha hızlı durmasını sağlıyor. Bu sistemin araçlara nasıl yerleştirildiği ve nasıl çalıştığı çok merak edilen bir konudur.

Havaların yağışlı veya karlı olması araçların her zaman ani frenleri engeller. ABS sistemi bu durumları engelleyerek daha sağlıklı ve ani fren özelliğini aktif eder. ABS fren sistemleri bu tür durumlarda otomatik olarak devreye giren sistemlerdir. Frene basıldığında sürücü ayaklarında bir titreme hisseder ve bu titremeyle birlikte araçtan bir ses duyulur. Bu ABS sisteminin iyi bir şekilde çalıştığını gösterir.

ABS sistemlerinin neden kullanıldığı çok merak edilen bir konu oluyor. ABS sistemi hidrolik fren sistemlerinin lastikleri kilitlemesini önlemek için kullanılan bir sistemdir. ABS sistemleri tekerlerin devir sayısını önemsemeden. Aracın kaymasını engellemek için devreye girer ve bu sayede aracın hakimiyeti tamamen sürücülerin elinde olur. Fren mesafeleri ABS sistemleriyle daha fazla uzatılıyor. Frenleme sistemi sırasında direksiyon hakimiyetinin iyi olması tabi ki önemli bir konudur.

ABS Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

ABS sistemi araçların 4 tekerine veya 2 arka tekere uygulanan bir fren sistemidir. Araçların durma aşamasındaki performansını doğrudan etkiler. 4 tekerde ABS sistemi bulunan araçlar tüm teker basınçlarını algılayabilir ve bu sayede kilitlenme durumunu ortadan kaldırır. ABS sistemi sayesinde kaygan olan yollarda sürücüler daha kolay bir sürüş yapabilir. ABS araç içerisindeki kişilerin daha güvenli bir yolculuk yapmasına imkan sağlıyor. Arka iki tekerde ABS sistemi bulunuyorsa, ani fren durumlarında ön iki lastik kitlenir, fakat arka lastiklerde otomatik olarak ABS devreye girer.

Sürücüler ön iki tekerin lastik basıncını kendisi ayarlaması gerekir. Bu sayede tekerlerin durma gücü elde edilmiş olur. İyi bir sürüş konforuna ulaşmak için ABS sistemleri tercih edilir. Özellikte yollarda yaşanacak acil durumlarda ABS sisteminin faydası ve önemi oldukça büyüktür. ABS sistemi hem çevrenin hem de araçta bulunan kişilerin güvenliğini sağlar. ABS sisteminin en iyi şekilde çalışabilmesi adına yapılacak birkaç şey bulunuyor. ABS sistemleri olmayan tekerler ani fren durumunda kitlenir.

Özellikle frene basıldığında ABS sürücü tarafından algılanır ve bu durumda tekrar aynı şekilde frene basılması sistemin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu şekilde yapılacak yöntemlerle ABS sistemi daha başarılı bir şekilde çalışır. ABS sistemleri yeni üretilen araçların hepsinde uygulanan bir sistemdir. Sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşaması için ABS sistemleri tercih ediliyor. ABS fren sistemi araçların daha iyi durmasını sağlıyor. Ani fren durumlarında araçların kaymasını veya sağa sola savrulmasını büyük ölçüde engelleyerek, bir güvenlik duvarı oluşturuyor.